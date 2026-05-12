Affengruber mit Elche in akuter Abstiegsgefahr

Der Aufsteiger verlor Dienstagabend in der 36. LaLiga-Runde bei Betis Sevilla in Unterzahl 1:2 und ist als Tabellen-14. mit 39 Zählern punktgleich mit Girona, das als 18. den ersten Abstiegsplatz belegt, aber ein Spiel weniger ausgetragen hat. Elche wurde zudem vom bisherigen Vorletzten Levante eingeholt, das 3:2 bei Celta de Vigo gewann.