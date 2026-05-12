Affengruber mit Elche in akuter Abstiegsgefahr

Für David Affengruber und seinen Klub Elche bleibt der Abstiegskampf in der spanischen Fußball-Meisterschaft nach einem 1:2 bei Betis auf Messers Schneide.
Der Aufsteiger verlor Dienstagabend in der 36. LaLiga-Runde bei Betis Sevilla in Unterzahl 1:2 und ist als Tabellen-14. mit 39 Zählern punktgleich mit Girona, das als 18. den ersten Abstiegsplatz belegt, aber ein Spiel weniger ausgetragen hat. Elche wurde zudem vom bisherigen Vorletzten Levante eingeholt, das 3:2 bei Celta de Vigo gewann.
Affengruber spielte in Elches Innenverteidigung durch, sein Abwehrkollege Leo Petrot sah in der 49. Minute nach Foulspiel Rot. Knapp 20 Minuten später schoss Pablo Fornals Betis zum Sieg.
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