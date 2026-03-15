„Jetzt kommen wir uns auch parlamentarisch näher“

„Die Idee ist mir bei der gemeinsamen Regierungssitzung gekommen. Auch die anderen Parteien waren alle begeistert“, erzählt Philipp Könighofer (FP), Obmann des steirischen Sozialausschusses. „Ich habe den Anruf im Oktober bekommen und sofort ja zu einem gemeinsamen Ausschuss gesagt“, war Ruth Feistritzer (SP), Könighofers Kärntner Counterpart, begeistert. „Steiermark und Kärnten sind Vorreiter im Bereich Inklusion.“