„Jetzt kommen wir uns auch parlamentarisch näher“

Wenn Kunst Herzen bewegt – und Tieren in Not hilft
Tierschutzpreis
Durch die Koralmbahn rücken Kärnten und die Steiermark zusammen. Jetzt gab es eine gemeinsame Sitzung der Sozialausschüsse. Bei dieser Premiere in Österreich standen Menschen mit Behinderung im Fokus.
„Die Idee ist mir bei der gemeinsamen Regierungssitzung gekommen. Auch die anderen Parteien waren alle begeistert“, erzählt Philipp Könighofer (FP), Obmann des steirischen Sozialausschusses. „Ich habe den Anruf im Oktober bekommen und sofort ja zu einem gemeinsamen Ausschuss gesagt“, war Ruth Feistritzer (SP), Könighofers Kärntner Counterpart, begeistert. „Steiermark und Kärnten sind Vorreiter im Bereich Inklusion.“
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