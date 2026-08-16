„Sie sehen sich schon als Teil der Weltelite“

Speziell in der zweitgrößten olympischen Sportart lässt die EM durchaus rosig in Richtung Los Angeles 2028 blicken. Denn zwei Jahre vor den Spielen waren es in Österreichs Schwimm-Team zwei Jungstars, die in Paris aufzeigten
Der 22-jährige Luka Mladenovic mit Bronze über 200 Meter Brust, der 18-jährige Christian Giefing als Vierter über 200 Meter Kraul, beides Disziplinen, in denen 2024 zwei der drei Olympiamedaillen nach Europa gingen. Und auch wenn „Überschwimmer“ Leon Marchand die Bruststrecke aufgrund körperlicher Probleme ausließ, schmälert dies das Edelmetall von Mladenovic keineswegs.
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