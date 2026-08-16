Abflug! Acht-Millionen-Paket für Sturm-Verteidiger

Nun dürfte es schnell gehen! Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, machte Racing Straßburg aus Frankreichs Ligue 1 das Rennen um Sturms Jeyland Mitchell. Der Abwehr-Hüne soll demnächst den Med-Check absolvieren – der Deal beinhaltet eine ordentliche Summe für die Grazer.
Fünf Millionen Euro hatten die Franzosen, die einst auch Stürmer-Ass Emanuel Emegha von Sturm gekauft hatten, kolportierten Meldungen zufolge für Jeyland Mitchell ursprünglich angeboten. Nun wird von einem Acht-Millionen-Paket (samt Bonuszahlungen) berichtet, das der Deal beinhaltet.
Sturm hat den costa-ricanischen Innenverteidiger im Juni 2026 nach einer einjährigen Leihe fix von Feyenoord Rotterdam verpflichtet – nicht ohne das ein oder andere Nebengeräusch, da der Teamspieler ein für Sturm-Verhältnisse sehr hohes Gehalt bezog. Nun dürfte der Poker von Sportchef Michael Parensen aber voll aufgegangen sein.
Teuerster Abwehrspieler
Wie am Sonntagabend übereinstimmend berichtet wird, fehlt nur noch der medizinische Check, zu dem Mitchell bereits unterwegs sein soll. Eine Einigung zwischen den Vereinen sei erzielt worden. Geht alles über die Bühne, reiht sich der 21-Jährige in die Riege der Top-Verkäufe der Schwarz-Weißen ein, wird der teuerste Abwehrspieler, der je von Sturm verkauft wurde. Bis dato führte hier Dario Maresic die Rangliste an, der einst 2019/20 auch nach Frankreich zu Stade Reims um kolportierte drei Millionen Euro gewechselt war. Rechnet man die vereinbarten Bonuszahlungen ein, ist Mitchell der fünftteuerste Verkauf der Sturm-Geschichte.
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