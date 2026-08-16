Abflug! Acht-Millionen-Paket für Sturm-Verteidiger

Teuerster Abwehrspieler

Wie am Sonntagabend übereinstimmend berichtet wird, fehlt nur noch der medizinische Check, zu dem Mitchell bereits unterwegs sein soll. Eine Einigung zwischen den Vereinen sei erzielt worden. Geht alles über die Bühne, reiht sich der 21-Jährige in die Riege der Top-Verkäufe der Schwarz-Weißen ein, wird der teuerste Abwehrspieler, der je von Sturm verkauft wurde. Bis dato führte hier Dario Maresic die Rangliste an, der einst 2019/20 auch nach Frankreich zu Stade Reims um kolportierte drei Millionen Euro gewechselt war. Rechnet man die vereinbarten Bonuszahlungen ein, ist Mitchell der fünftteuerste Verkauf der Sturm-Geschichte.