„Ausgesorgt habe ich mit olympischem Gold nicht!“

Olympiasiegerin Ariane Rädler sprach mit der „Krone“ über ihr Praktikum im Gefängnis, wie schwierig es war, nach ihrem Erfolg in Cortina den notwendigen Fokus wiederzufinden, die aktuelle Situation auf den Gletschern und wie sie die Chancen für ein Comeback von Lindsey Vonn einschätzt.
„Natürlich gibt es auch unter den Insassen der Justizanstalt in Feldkirch jede Menge sportinteressierte Personen“, sagt Ariane Rädler mit einem Augenzwinkern. „Dementsprechend wurde ich auch dort erkannt.“ Diese Erfahrung machte die Teamkombi-Olympiasiegerin von Cortina, als sie im Mai im Rahmen ihrer Ausbildung zur Justizwachebeamtin nach einem vierwöchigen Schulbesuch im Burgenland auch ein zweiwöchiges Praktikum in ihrer Vorarlberger Heimat absolvierte.
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