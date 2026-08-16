Klimaboulevard? Auf Asphalt folgt wieder Asphalt

Die Favoritenstraße in Wien wird gerade großzügig umgestaltet, der erste Abschnitt ist fertig. Der gewählte Bodenbelag sorgt jedoch für Kopfschütteln. Und auch anderswo hagelt es Kritik.
Mit dem Fördertopf „Lebenswerte Klimamusterstadt“ standen von 2021 bis 2025 insgesamt 100 Millionen Euro zur Verfügung, um unter anderem Wiens Straßenzüge klimafit zu machen. 344 Projekte in allen 23 Bezirken wurden bis dato abgeschlossen, sind in Umsetzung oder fix geplant.
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