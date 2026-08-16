Massombo wird zu einer Causa für den Weltverband!

Die Causa um Yann Massombo sorgt im Ländle und der Steiermark weiterhin für Aufregung. Schon am Donnerstag hatten die Berater des Franzosen eine sehr eigenwillige Aktion angekündigt. Eine Rückkehr des Mittelfeldspielers in die Altacher Mannschaft wird kaum möglich sein. Und Vize-Meister Sturm könnte ordentlich Ungemach drohen.
Der Streik von Altachs Yann Massombo vor dem Spiel der Vorarlberger bei Sturm Graz ist seit Freitag das große Thema in Österreichs Fußballlandschaft. Der 26-jährige Mittelfeldspieler verweigerte die Fahrt nach Graz, das schaurige Spiel der Berater des Franzosen begann aber schon am Donnerstag. Da wurde Altachs Sportdirektor Philipp Netzer informiert, dass es für Massombo Interessenten aus dem Ausland gäbe.
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