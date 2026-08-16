Massombo wird zu einer Causa für den Weltverband!

Der Streik von Altachs Yann Massombo vor dem Spiel der Vorarlberger bei Sturm Graz ist seit Freitag das große Thema in Österreichs Fußballlandschaft. Der 26-jährige Mittelfeldspieler verweigerte die Fahrt nach Graz, das schaurige Spiel der Berater des Franzosen begann aber schon am Donnerstag. Da wurde Altachs Sportdirektor Philipp Netzer informiert, dass es für Massombo Interessenten aus dem Ausland gäbe.