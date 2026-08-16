Was die Hitze in Pflegeheimen so gefährlich macht

Schon am Vormittag klettern die Temperaturen in manchen Pflegeheimen über die 30-Grad-Marke. Während draußen die Sonne brennt, kämpfen Pflegekräfte drinnen gegen Erschöpfung – und um das Wohl der Bewohner. „Es ist sehr belastend für uns alle – physisch und psychisch“, berichtet Gertrud Bolter, Betriebsratsvorsitzende der Häuser der Generationen in Götzis und Koblach.