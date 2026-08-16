Vier-Tore-Mann Adamsen: „Ich möchte vorangehen“

Wichtiges Duell am Donnerstag

Für Adamsen hingegen soll das erst der Auftakt in eine Erfolgsstory sein. „Ich möchte auf jeden Fall helfen. Ich möchte vorangehen, auch mit meiner Mentalität. Aber auch die jungen Spieler übernehmen Verantwortung. Und das brauchen wir. Wir brauchen alle Akteure und alle müssen in eine Richtung denken. Es war ein sehr toller Abend für uns heute, aber wir wollen natürlich fokussiert bleiben. Wir müssen auch für das nächste Spiel bereit sein.“