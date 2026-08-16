Vier-Tore-Mann Adamsen: „Ich möchte vorangehen“

Vier Tore hat Tonni Adamsen für Rapid gegen den GAK (8:0) erzielt und damit ein eindrucksvolles Zeichen gesetzt. Der Neuzugang skizziert anschließend, welche Rolle er bei den Hütteldorfern einnehmen möchte.
„Es ist wirklich ein tolles Spiel von uns gewesen. Wir haben von Beginn weg sehr dominant gespielt und wir haben sehr gut kombiniert. Das war ein toller Auftritt von uns“, zeigte sich Adamsen nach dem Match gegenüber Sky euphorisch. Der Stürmer hatte zuvor mit vier Toren wesentlichen Anteil am Tor-Spektakel seiner Rapidler.
Damit hat er auch bei seinem Trainer Johannes Hoff Thorup für ein breites Grinsen gesorgt: „Mir haben Leute schon erzählt, das war bislang der höchste Sieg im Allianz-Stadion. Das stimmt mich natürlich sehr positiv und glücklich“, freut sich der Däne nach dem 8:0-Sieg gegen den GAK.
Wichtiges Duell am Donnerstag
Für Adamsen hingegen soll das erst der Auftakt in eine Erfolgsstory sein. „Ich möchte auf jeden Fall helfen. Ich möchte vorangehen, auch mit meiner Mentalität. Aber auch die jungen Spieler übernehmen Verantwortung. Und das brauchen wir. Wir brauchen alle Akteure und alle müssen in eine Richtung denken. Es war ein sehr toller Abend für uns heute, aber wir wollen natürlich fokussiert bleiben. Wir müssen auch für das nächste Spiel bereit sein.“
Und das nächste Spiel ist aus Rapid-Sicht besonders wichtig. Denn am Donnerstag wartet in der Playoff-Runde der Qualifikation zur Conference League der schottische Vizemeister Heart of Midlothean. „Es wird sehr viele schwierige Momente für uns geben. Wir müssen fighten, wir müssen dagegenhalten. Aber wir werden auch zeigen, dass wir ein gutes Fußballteam sind“, gibt Hoff Thorup die Richtung vor.
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