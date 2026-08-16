Villach sucht neuen Direktor für Rechnungshof

Bewerber müssen unabhängig sein

Die Bestellung des neuen Direktors oder der neuen Direktorin erfolgt durch den Gemeinderat – die Bewerber dürfen natürlich kein Mitglied des Gemeinderates oder Stadtsenats sein und auch in den vergangenen fünf Jahren kein Mitglied des Stadtsenats gewesen sein. Die Amtsperiode beträgt zehn Jahre und kann einmalig verlängert werden.