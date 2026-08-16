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Kurze Flucht am E-Bike

Vor den Augen der Polizei Autoeinbrüche versucht

Kärnten
16.08.2026 18:00
Die Polizei konnte in der Nacht auf Sonntag einen algerischen Staatsbürger festnehmen, der ...
Die Polizei konnte in der Nacht auf Sonntag einen algerischen Staatsbürger festnehmen, der versucht hatte, Autos zu öffnen (Symbolbild).(Bild: sos)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Auf frischer Tat ertappt wurde in Klagenfurt ein Mann, der in der Nacht versuchte, Autos zu öffnen. Nach kurzer Flucht auf einem E-Bike wurde der Algerier in der Fußgängerzone festgenommen.

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Um 2.25 Uhr wurde am Sonntag in Klagenfurt ein Mann beobachtet, der in der Innenstadt versuchte, mehrere Fahrzeuge zu öffnen. Als er die Polizeistreife bemerkte, flüchtete der Mann mit einem E-Bike. Mehrere Aufforderungen, stehen zu bleiben, ignorierte er. 

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung durch mehrere Polizeistreifen konnte der Tatverdächtige in einer Fußgängerunterführung angetroffen werden. Er hatte dort versucht, sich zu verstecken, wurde aber festgenommen.

Der 27-jährige algerische Staatsangehörige wurde anschließend in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Bei der Einvernahme zeigte er sich teilweise geständig. Der Mann wird auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls auf freiem Fuß angezeigt.

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