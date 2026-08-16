PSG geschlagen! Lens holt französischen Supercup

Frankreichs Fußball-Meister und Champions-League-Sieger Paris St. Germain hat wenige Tage nach dem UEFA-Supercup in Salzburg den nächsten Titel verpasst.
Das Starensemble unterlag RC Lens im Duell um den französischen Supercup am Sonntag auswärts 0:1 (0:1).
Florian Thauvin (32.) traf für den Cupsieger und Vizemeister, der nach Rot für Kyllian Antonio (39.) lange in Unterzahl spielte. ÖFB-Teamverteidiger Samson Baidoo fehlte bei Lens wegen einer Verletzung.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.