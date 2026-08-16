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Eric Stehfest: „Beziehung zu Franzi war nur PR“

Stars & Society
16.08.2026 23:05
Der Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest hat zugegeben, aus PR-Gründen eine Beziehung vorgetäuscht ...
Der Ex-Dschungelcamper Eric Stehfest hat zugegeben, aus PR-Gründen eine Beziehung vorgetäuscht zu haben.(Bild: RTL)
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Von krone.at

Der ehemalige Dschungelcamper Eric Stehfest (37) hat zugegeben, aus PR-Gründen eine Beziehung vorgetäuscht zu haben. „Es ging darum, Aufmerksamkeit zu generieren, um in gemeinsame Formate gehen zu können“, teilte er in einem Statement auf Instagram mit. Damit dürfte er nun viele Fans sprachlos zurücklassen.

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„Mir tut es verdammt leid, dass ich vor geraumer Zeit meine Werte über Bord geschmissen habe (...). Diese ganze Geschichte rund um Franzi war tatsächlich PR“, heißt es zudem. „Dafür möchte ich mich entschuldigen.“ Gemeint ist die 31-jährige Franziska Temme. Die beiden dürften sich im Sommer 2025 bei der Sendung „Promis unter Palmen“ kennengelernt haben. Temme war unter anderem auch in Formaten wie „Der Bachelor“ und „Ex on the Beach“ zu sehen.

Auf die Idee, eine Beziehung vorzutäuschen, seien beide gemeinsam im Jänner gekommen, sagte Stehfest. Die beiden tauchten zusammen bei Veranstaltungen auf, Stehfest postete gemeinsame Fotos. Im April folgte dann die angebliche Trennung. Die Gefühle hätten für eine ernsthafte Beziehung doch nicht gereicht, hieß es damals.

Hier sehen Sie das Statement von Stehfest:

Für Temme war es nur „Kennenlernphase“
Temme hat Stehfest bereits auf der Plattform Instagram widersprochen. „Von meiner Seite gab es zu keinem Zeitpunkt den Plan oder die Absicht, eine Beziehung für die Öffentlichkeit zu inszenieren oder daraus bewusst PR zu generieren“, heißt es dort. Sie habe sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat immer von einer „Kennenlernphase“ gesprochen. Sie habe aber dann schnell gemerkt, dass beide unterschiedliche Intentionen gehabt hätten. Damit dürfte es für die 31-Jährige offenbar auch keine wirkliche Trennung gegeben haben.

Stehfest ist laut eigener Aussage inzwischen jedenfalls in einer ernsthaften Beziehung – und zwar mit Tätowiererin Sarah (36). „Da ist alles echt (...) Ihr sollt nicht das Gefühl haben, dass der Eric jeder Nächstbesten schöne Worte sagt. So ist es nämlich nicht. Ich muss dazu aber auch sagen: Nicht viele haben den Mut wie ich, so etwas zu gestehen. Da draußen herrscht wahnsinnig viel Fake (...)“, meinte er.

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Eric Stehfest hat sich erst vor knapp einem Jahr von Ehefrau Edith getrennt, die als Schauspielerin und Musikerin arbeitet. Er ist laut eigenen Angaben schizophren und musste deshalb bereits im Krankenhaus behandelt werden. Bekannt wurde der Deutsche unter anderem durch die Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ und TV-Shows wie „Let‘s Dance“.

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