Eric Stehfest: „Beziehung zu Franzi war nur PR“

Für Temme war es nur „Kennenlernphase“

Temme hat Stehfest bereits auf der Plattform Instagram widersprochen. „Von meiner Seite gab es zu keinem Zeitpunkt den Plan oder die Absicht, eine Beziehung für die Öffentlichkeit zu inszenieren oder daraus bewusst PR zu generieren“, heißt es dort. Sie habe sowohl in der Öffentlichkeit als auch privat immer von einer „Kennenlernphase“ gesprochen. Sie habe aber dann schnell gemerkt, dass beide unterschiedliche Intentionen gehabt hätten. Damit dürfte es für die 31-Jährige offenbar auch keine wirkliche Trennung gegeben haben.