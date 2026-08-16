Für Aufstiegsträume den Stammklub verlassen!

Mehr als 25 Jahre war Bernhard Marktl bei Penk aktiv. Als Spieler und als Trainer. Vor zwei Jahren wechselte er zu Lurnfeld. „Nachdem wir in der Relegation wieder einmal den Aufstieg gegen Bad Kleinkirchheim verpasst hatten, habe ich gesagt, dass ich Abstand brauche. Aber da kam dann Lurnfeld“, erzählt Marktl.