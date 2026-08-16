Für Aufstiegsträume den Stammklub verlassen!

Im „Krone“-Spiel der Runde – inklusive Fotostrecke – traf Lurnfeld daheim auf Tristach. Und die Heimelf feierte einen 7:0-Kantersieg und jagt heuer den Titel. Bei Tristach droht ab September hingegegen ein personeller Engpass.
Mehr als 25 Jahre war Bernhard Marktl bei Penk aktiv. Als Spieler und als Trainer. Vor zwei Jahren wechselte er zu Lurnfeld. „Nachdem wir in der Relegation wieder einmal den Aufstieg gegen Bad Kleinkirchheim verpasst hatten, habe ich gesagt, dass ich Abstand brauche. Aber da kam dann Lurnfeld“, erzählt Marktl.
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