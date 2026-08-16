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Alles vollstreckbar?

Strafzettel vom Ausland: Das droht Nichtzahlern

Recht beraten
16.08.2026 15:41
Verkehrsstrafen aus EU-Ländern werden in Österreich anders behandelt als jene aus Drittstaaten. ...
Verkehrsstrafen aus EU-Ländern werden in Österreich anders behandelt als jene aus Drittstaaten. Für Deutschland gilt eine spezielle, zusätzliche Regelung.(Bild: Peter Maszlen, 07photo)
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Peter Wiesmeyer

Erinnerungen an die letzte Urlaubsreise sind oft schön. Nicht aber, wenn sie durch einen ins Postfach geflatterten Strafzettel vom Ausland wachgerufen werden. Ein Rechtsexperte erklärt, wie mit solchen Zahlungsaufforderungen umzugehen ist, wann der lange Arm des Gesetzes locker über Ländergrenzen reicht und wo er ins Leere greift.

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Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Aber dass man im Zuge einer Reise bei (Miet-)Autofahrten in Armenien und Georgien zweimal für einen vermeintlich unerlaubten „Fahrspurwechsel“ bestraft wird, riecht ein wenig nach Abzocke. Der „Krone“ liegt solch ein kurioser Fall vor ...

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