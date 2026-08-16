Strafzettel vom Ausland: Das droht Nichtzahlern

Erinnerungen an die letzte Urlaubsreise sind oft schön. Nicht aber, wenn sie durch einen ins Postfach geflatterten Strafzettel vom Ausland wachgerufen werden. Ein Rechtsexperte erklärt, wie mit solchen Zahlungsaufforderungen umzugehen ist, wann der lange Arm des Gesetzes locker über Ländergrenzen reicht und wo er ins Leere greift.