Erfolg nach Minikrise: EM-Gold für Duplantis!

Viermal Gold für Lokalheldin Hunt

Erfolgreichste Athletin der WM war die Britin Amy Hunt mit vier Goldmedaillen, nach den Titeln über 100 m, 200 m und mit der 4 x 100-m-Staffel schlug sie am Schlusstag auch mit dem Mixed-Quartett über 100 m zu. Im Weitsprung setzte sich die Italienerin Larissa Iapichino mit 7,00 m durch – einen Zentimeter vor der Britin Jazmin Sawyers, die wiederum nur einen vor der Französin Hilary Kpatcha lag. In dem engen Finale fehlten der fünftplatzierten Deutschen Malaika Mihambo mit 6,94 auch nur sechs Zentimeter auf den Titel. Speer-Gold ging an die Kroatin Sara Kolak mit 62,43 m.