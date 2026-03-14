Üppige Bonuszahlung für Lehrer-Gewerkschafter
Ausgaben statt Sparen
Der Verzicht auf eine Gehaltserhöhung der öffentlichen Bediensteten sollte dem Staat eigentlich beim Sparen helfen. Durch die Hintertür kommen nun große Bonuszahlungen für die freigestellten Personalvertreter der Lehrer zum Vorschein. In Salzburg werden Hunderttausende Euro dafür fällig.
Der Protest war groß: Im Herbst ließ die Bundesregierung den schon beschlossenen Gehaltsabschluss der öffentlichen Bediensteten noch einmal neu verhandeln. Ganz im Sinne der Sparsamkeit. Am Ende stand die Dienstrechtsnovelle 2025. Für die Bediensteten brachte sie den Verzicht auf eine Gehaltserhöhung bis Sommer 2026. Durch die Hintertür wurde beim Paket aber eine Zulagenanpassung für Personalvertreter hineinverhandelt.
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