Üppige Bonuszahlung für Lehrer-Gewerkschafter

Der Protest war groß: Im Herbst ließ die Bundesregierung den schon beschlossenen Gehaltsabschluss der öffentlichen Bediensteten noch einmal neu verhandeln. Ganz im Sinne der Sparsamkeit. Am Ende stand die Dienstrechtsnovelle 2025. Für die Bediensteten brachte sie den Verzicht auf eine Gehaltserhöhung bis Sommer 2026. Durch die Hintertür wurde beim Paket aber eine Zulagenanpassung für Personalvertreter hineinverhandelt.