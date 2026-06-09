Ex-Bulle als Hoffnungsträger für WM-Land

Bangen um den angeschlagenen Star

Beim kommenden Großturnier spekuliert man vor heimischem Publikum in Vancouver und Toronto folglich nicht nur mit den ersten WM-Punkten, sondern auch dem Einzug in die K.o.-Runde. Gruppe B mit Bosnien und Herzegowina, der Schweiz und Katar lässt das auch zu. Sorgen macht aber ausgerechnet der Kapitän. Davies, in den vergangenen Monaten ohnehin verletzungsgeplagt, zog sich Anfang Mai eine Oberschenkelblessur zu und verpasste das Bundesliga-Finale. Für das Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina am Freitag (21.00 Uhr/live ORF 1) wird es sich nicht ausgehen, danach besteht Hoffnung. „Wir wissen, wie wichtig er für uns ist und dass wir ihn brauchen“, betonte Marsch.