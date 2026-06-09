„Wir verändern die ganze Skyline des Flughafens“

„PFAS wird uns noch lange beschäftigen“, spricht Ganghofer den Konflikt mit Aldi Süd an. Der Konzern ist gerade in die neue Zentrale an der Innsbrucker Bundesstraße übersiedelt und fordert vom Flughafen wegen der Altlasten eine Millionen-Entschädigung. „Wir sind in Gesprächen“, strebt Ganghofer eine außergerichtliche Einigung an. Ihre zweite Funktionsperiode endet 2027. Ob sie noch einmal zur Verfügung stehen würde? „Auf jeden Fall!“