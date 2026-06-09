Schweinsteiger coacht Seiwald und Szoboszlai

Star-Auflauf in Salzburg! Noch vor dem Abflug zur WM mit dem österreichischen Nationalteam traf sich Nicolas Seiwald an seiner alten Wirkungsstätte in der Akademie in Salzburg mit einem gewissen Dominik Szoboszlai und einem gewissen Bastian Schweinsteiger. In welchem Kontext und warum, erklärt er im Video (oben).