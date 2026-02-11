Drohen hohe Nachzahlungen für Personalvertreter?

Viele Fragen rund um neues Zulagensystem

Besonders interessant dürfte sein, wie hoch die Nachzahlungen sein werden – immerhin gilt das neue Zulagensystem rückwirkend mit 1. Jänner 2023 (!). Sprich: Einige freigestellte Personalvertreter dürfen sich über hohe Summen freuen, die nachträglich ausgezahlt werden müssen. Wie viel das sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt: Aber geht man von 3500 Euro pro Monat in den vergangenen 25 Monaten (seit Jänner 2023) aus, wären das 87.500 Euro für einen Personalvertreter – bereits getätigte Zahlungen würden freilich abgezogen werden.