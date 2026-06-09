Die schlimmsten Nazi-Kriegsverbrecher als Tattoos

Wollte zu Ultras von AC Mailand

„Ich war jung und dumm“, meinte der angeklagte Pizzakoch, der in Italien aufwuchs und seit 2018 hier in Österreich lebt. Seine Erklärung zeigte rechtsradikale Tendenzen im Fußball auf: „Ich war in Mailand bei den Ultras. Ich wollte zu dieser Gruppierung des AC Milan dazugehören. Ich weiß, dass es ein Blödsinn war und möchte es überstechen lassen.“ Manche der Tattoos könne er nicht einmal verdecken, zudem seien sie „äußerst dilettantisch ausgeführt“, bemerkte die Vorsitzende und riet ihm zu einer Entfernung: „Sie sind im Dauerdelikt!“