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Rumäne verurteilt

Die schlimmsten Nazi-Kriegsverbrecher als Tattoos

Salzburg
09.06.2026 12:40
Verhandelt wurde am Dienstag im Schwurgerichtssaal mit der Nummer 230 des Salzburger ...
Verhandelt wurde am Dienstag im Schwurgerichtssaal mit der Nummer 230 des Salzburger Landesgerichtes.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Die größten Verbrecher des mörderischen Nazi-Regimes ließ sich ein Rumäne (36) mit vollem Namen auf seinem Körper verewigen: von Hitler und Himmler über Goebbels bis hin zu Mengele. Sogar auf der Hand hatte der Pizzakoch einschlägige Symbole. „Ich war jung und dumm“, erklärte er sich und sprach dabei auch von Fußball. 

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Wiederbetätigung nach dem Verbotsgesetz 3g lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft beim Prozess am Dienstag im Salzburger Landesgericht. Im Detail geht es um die Tattoos eines am ganzen Körper tätowierten Rumänen (36): „Der Angeklagte hat sich eindeutige Nazi-Symbole wie Hakenkreuze und Siegrunen stechen lassen“, erklärte der Staatsanwalt. Der Rumäne hatte sogar die Namen der größten Kriegsverbrecher der NS-Zeit am Körper – Adolf Hilter, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels und sogar den KZ-Arzt Josef Mengele. Dabei zeigte das Gericht auch ein Bild von der Hand des Mannes, wo er den Namen von Hitlers Geliebten Eva Braun verewigen ließ.

Nazi-Namen auf der Hand
„Er gab zu, dass ihm der Faschismus gefiel“, erwähnte der Ankläger noch. Selbst die Richterin war über die „Monster auf der Haut“ überrascht: „Einzelne Namen wie den von Eva Braun sind mir noch nie untergekommen“, sagte die Vorsitzende.

Wollte zu Ultras von AC Mailand
„Ich war jung und dumm“, meinte der angeklagte Pizzakoch, der in Italien aufwuchs und seit 2018 hier in Österreich lebt. Seine Erklärung zeigte rechtsradikale Tendenzen im Fußball auf: „Ich war in Mailand bei den Ultras. Ich wollte zu dieser Gruppierung des AC Milan dazugehören. Ich weiß, dass es ein Blödsinn war und möchte es überstechen lassen.“ Manche der Tattoos könne er nicht einmal verdecken, zudem seien sie „äußerst dilettantisch ausgeführt“, bemerkte die Vorsitzende und riet ihm zu einer Entfernung: „Sie sind im Dauerdelikt!“

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Erst vor drei Wochen wurde der vorbestrafte Rumäne zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt – aufgrund eines Raubüberfalles. Ende September 2025 hatte der 36-Jährige mit einem italienischen Komplizen einen Landsmann (33) angegriffen. Auf das am Boden liegende Opfer trat er ein, stahl die Geldtasche. Durch die Ermittlungen kamen auch die Nazi-Tattoos ans Licht. Zusätzlich zu der unbedingten Gefängnisstrafe gab es jetzt drei Monate dazu, macht in Summe also: drei Jahre und neun Monate Haftstrafe. Die Verurteilung erfolgte einstimmig und ist bereits rechtskräftig.

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