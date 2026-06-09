Radetzky-Statue wurde ohne Genehmigung aufgestellt

Nachdem die Antheringer Gemeindevertretung die umstrittene Büste des Kriegsherrn nicht auf ihrem Gemeindegrund haben wollte, fand diese Ende April einen Platz auf einer Privatwiese am Plainberg. Nun stellte sich heraus, dass dafür eine Genehmigung nötig gewesen wäre – die nie erteilt wurde ...
Direkt vor der Wallfahrtskirche in Maria Plain fand die Statue des Feldmarschalls Graf Josef Wenzel Radetzky Ende April einen Platz mit Panoramablick. Nach einjähriger Odyssee wurde sie hier auf einer Privatwiese aufgestellt und gesegnet – die „Krone“ berichtete.
Nun hat eine Anfrage der Grünen nach dem Informationsfreiheitsgesetz ergeben, dass es dafür eine naturschutzrechtliche Genehmigung geben hätte müssen – die nie erteilt wurde. Laut Naturschutzgesetz können solche Fälle Verwaltungsstrafverfahren nach sich ziehen.
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