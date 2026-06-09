Bischofskonferenz: Lackner als Chef wiedergewählt

Alter ist kein Hindernis

Lackner hat das Amt des Vorsitzenden 2020 von Kardinal Christoph Schönborn übernommen. In einem entsprechenden Schreiben Roms wird zwar nicht empfohlen, einen Bischof zum Vorsitzenden zu wählen, der während dieser sechs Jahre das Alter von 75 Jahren erreicht – was bei Lackner der Fall ist. Allerdings gilt hier eine gewisse Kulanz. Der Vorsitzende muss auch nicht vom Vatikan bestätigt werden. Grundsätzlich kann jeder Bischof gewählt werden.