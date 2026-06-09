Bischofskonferenz: Lackner als Chef wiedergewählt

Salzburgs Erzbischof Franz Lackner ist für weitere sechs Jahre zum Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz gewählt worden. Sein Wiener Amtskollege Josef Grünwidl hatte bereits vor der Wahl klargestellt, nicht diese Funktion anzustreben. Er will sich sich auf die Arbeit in seiner Erzdiözese konzentrieren.
Das Votum – schriftlich und geheim – erfolgte am Dienstag bei der Sommervollversammlung der Bischöfe im steirischen Mariazell. Zum stellvertretenden Vorsitzenden der Bischofskonferenz wurde wieder der Linzer Bischof Manfred Scheuer gewählt.
Alter ist kein Hindernis
Lackner hat das Amt des Vorsitzenden 2020 von Kardinal Christoph Schönborn übernommen. In einem entsprechenden Schreiben Roms wird zwar nicht empfohlen, einen Bischof zum Vorsitzenden zu wählen, der während dieser sechs Jahre das Alter von 75 Jahren erreicht – was bei Lackner der Fall ist. Allerdings gilt hier eine gewisse Kulanz. Der Vorsitzende muss auch nicht vom Vatikan bestätigt werden. Grundsätzlich kann jeder Bischof gewählt werden.
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