Einbrecher stiehlt für die Armen: „Bin Robin Hood“

Sherwood Forest liegt nun offenbar am Wörthersee: Denn ein Kärntner fühlt sich seit einiger Zeit als Robin Hood und sieht seine Aufgabe darin, Geld von reichen Wirten zu stehlen, um es den Armen zu geben. Zumindest erklärt er das bei seinem Prozess – ihm drohen siebeneinhalb Jahre Haft!