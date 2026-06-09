Bahnübergang laut Grünen „nicht gesetzeskonform“

Heilig-Hofbauer zweifelt zudem, dass die 2020 dort angebrachte Stopp-Tafel rechtskonform errichtet wurde, da eine entsprechende Verordnung fehle, erklärt er im „Krone“-Gespräch. Der Landtagsabgeordnete richtete auch eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an die Salzburg AG. In der Antwort wurde die alljährliche Überprüfung des Bahnübergangs bestätigt – samt Verweis: „Keine Mängel“. Das sieht der Politiker mit Blick auf den Aktenvermerk kritisch: „Anscheinend will man diese unangenehmen Differenzen heimlich, still und leise unter den Teppich kehren.“