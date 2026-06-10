Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Karin Bergmann

Neugierige Problemlöserin und eine große Liebende

Kultur
10.06.2026 05:00
Karin Bergmann ist für zwei Sommer als Interimsintendantin bestellt, denkt aber auch die Saison ...
Karin Bergmann ist für zwei Sommer als Interimsintendantin bestellt, denkt aber auch die Saison 2028 schon mit.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Judith Belfkih
Porträt von Stefan Musil
Von Judith Belfkih und Stefan Musil

Vor zwei Monaten ersetzte Ex-Burgtheater-Chefin Karin Bergmann überraschend Markus Hinterhäuser an der Spitze der Salzburger Festspiele. Mittlerweile haben im Festspielbezirk die Proben begonnen, in knapp sechs Wochen geht es los. Ein Gespräch aus der Werkstatt einer bewährten Problemlöserin. 

0 Kommentare

„Krone“: Als Sie bestellt wurden, meinten Sie, dass es eigentlich „eine Ungeheuerlichkeit“ sei, dass Sie hier sitzen. Fühlt sich das auch zwei Monate später noch so an?
Karin Bergmann: Das hat sich verändert, weil relativ schnell der Arbeitsalltag überhandgenommen hat. Es sind Dinge zu besprechen, zu klären und zu planen, auch Probleme zu lösen. Der Begriff der „Ungeheuerlichkeit“ erschien mir damals richtig, angesichts der Umstände meiner Bestellung. Mittlerweile geht es einfach um das, was zu tun ist.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
10.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Strand entdeckt
Schüler findet 1,8 Mio. Jahre alten Elefantenzahn
Pfiffige Problemlöser
Studie zeigt: Hummeln verwenden Werkzeuge
Fund im Südatlantik
31 neue Tierarten vor Brasiliens Küste entdeckt
Rares Wetterphänomen
Mächtige Böenwalze rollte über Kleinstadt in Texas
Krone Plus Logo
Staat gegen Privat
China oder Bezos: Wer landet zuerst am Mondsüdpol?
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
109.009 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
87.244 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.052 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1682 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1600 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1586 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Mehr Kultur
Krone Plus Logo
Karin Bergmann
Neugierige Problemlöserin und eine große Liebende
Live im Happel-Stadion
Linkin Park: Am Ende ging ihnen das Herz auf
Emotionales Posting
Unter Tränen: Monika Gruber sagt Graz-Auftritte ab
Impulstanz
Farbenprächtiges und politisch geladenes Spektakel
Jetzt Tickets sichern!
Probenstart für „Tosca“ in der Oper im Steinbruch
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf