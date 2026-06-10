Neugierige Problemlöserin und eine große Liebende

„Krone“: Als Sie bestellt wurden, meinten Sie, dass es eigentlich „eine Ungeheuerlichkeit“ sei, dass Sie hier sitzen. Fühlt sich das auch zwei Monate später noch so an?

Karin Bergmann: Das hat sich verändert, weil relativ schnell der Arbeitsalltag überhandgenommen hat. Es sind Dinge zu besprechen, zu klären und zu planen, auch Probleme zu lösen. Der Begriff der „Ungeheuerlichkeit“ erschien mir damals richtig, angesichts der Umstände meiner Bestellung. Mittlerweile geht es einfach um das, was zu tun ist.