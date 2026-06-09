Salzburg holt Verstärkung aus deutscher Bundesliga

Hoffnung auf mehr Einsätze

Veratschnig selbst verspricht sich von der Zeit in der Mozartstadt mehr Spielminuten, als er sie zuletzt in Mainz bekommen hatte: „Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Bei Mainz hatte ich das anfangs ja, zuletzt war es dann aber nicht optimal. Ich möchte beim FC Red Bull Salzburg also wieder zu mehr Spielzeit kommen und weiß auch, dass ich es draufhabe. Für mich ist dieser Wechsel ein super Schritt zu einem super Klub sowie eine gute Möglichkeit, mich zu zeigen und neu zu beweisen.“