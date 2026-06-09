Salzburg holt Verstärkung aus deutscher Bundesliga

Was die „Krone“ bereits berichtet hatte, ist nun offiziell! Nikolas Veratschnig wechselt vom FSV Mainz 05 zum FC Red Bull Salzburg. In der Mozartstadt unterschreibt der Kärntner einen Vertrag bis 2030.
Veratschnig, gebürtiger Villacher, war 2024 vom Wolfsberger AC in die deutsche Bundesliga gewechselt. Nach zwei Jahren in Mainz kehrt der 23-jährige Mittelfeld- und Defensivprofi nun nach Österreich zurück, bis 2030 soll er sich für die „Bullen“ die Schuhe binden.
„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Nikolas Veratschnig einen vielseitigen und dynamischen Spieler zurück in die österreichische Bundesliga holen konnten. Er ist bei uns in erster Linie für die Position auf der rechten Außenverteidigerseite vorgesehen, bringt darüber hinaus aber auch die Flexibilität mit, andere Rollen zu übernehmen. Nikolas ist ein Spieler mit klarem Offensivdrang, großem Tempo und einem spannenden Profil für unseren Kader“, wird Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann in einer Aussendung zitiert.
Hoffnung auf mehr Einsätze
Veratschnig selbst verspricht sich von der Zeit in der Mozartstadt mehr Spielminuten, als er sie zuletzt in Mainz bekommen hatte: „Das Wichtigste für mich ist, dass ich wieder zu Einsätzen komme. Bei Mainz hatte ich das anfangs ja, zuletzt war es dann aber nicht optimal. Ich möchte beim FC Red Bull Salzburg also wieder zu mehr Spielzeit kommen und weiß auch, dass ich es draufhabe. Für mich ist dieser Wechsel ein super Schritt zu einem super Klub sowie eine gute Möglichkeit, mich zu zeigen und neu zu beweisen.“
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