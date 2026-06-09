Kleinkind war bei 26 Grad in Auto eingesperrt

Mit 14 Personen rückte die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen nach der Alarmierung am Montag um 11.57 Uhr zu dem Parkplatz in Straßwalchen aus. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Passant eine Seitenscheibe eingeschlagen, um das Kind aus dem heißen Fahrzeug zu retten. Immerhin lag die Außentemperatur bei gut 26 Grad.