Kleinkind war bei 26 Grad in Auto eingesperrt

Ausgerechnet in der Mittagshitze war ein Kleinkind auf einem Parkplatz in Straßwalchen in einem Pkw eingesperrt. Aus ungeklärter Ursache, war die Zentralverriegelung des Fahrzeugs ausgefallen. Die verzweifelte Mutter rief sofort die Einsatzkräfte. Doch ein Passant kam diesen sogar noch zuvor ...
Mit 14 Personen rückte die Freiwillige Feuerwehr Straßwalchen nach der Alarmierung am Montag um 11.57 Uhr zu dem Parkplatz in Straßwalchen aus. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte ein Passant eine Seitenscheibe eingeschlagen, um das Kind aus dem heißen Fahrzeug zu retten. Immerhin lag die Außentemperatur bei gut 26 Grad.
Die Floriani kümmerten sich im Anschluss darum, die Glassplitter zu entfernen. Zudem betreuten sie auch die anwesenden Personen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.