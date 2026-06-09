Stau-Chaos auf A10: Wer kommt auf solche Ideen?

Liebe „Krone“-Leser! Die Aufregung nach dem Stau-Chaos am vergangenen Wochenende auf der A10-Tauernautobahn war riesengroß. Just im Rückreiseverkehr am Sonntag startete die Asfinag mit Bodenmarkierungen. Eine kilometerlange Kolonne war die Folge. Die berechtigte Frage: Wer bitte lässt sich so etwas einfallen?
Die Autobahngesellschaft Asfinag warnte vor dem verlängerten Fronleichnahm-Wochenende vor der Stau-Gefahr. Dass am Sonntag der Rückreiseverkehr stärker ausfallen würde, war keine Überraschung. Und dennoch: Mitten im Rückreiseverkehr hatte die Asfinag um 20.30 Uhr mit Markierungsarbeiten auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Werfen und Golling in Salzburg begonnen. Die Folge? Chaos! Natürlich auch auf den Ausweichrouten.
Dass die Arbeiten gleich mehr als zehn Kilometer Stau auslösten, überraschte dann selbst die Experten der Autobahngesellschaft. Sie brachen die Markierungsarbeiten hastig ab.
„Das Ausmaß des Verkehrs um diese Uhrzeit war überraschend hoch“, so ein Asfinag-Sprecher der „Krone“. Um 22.15 Uhr wurden die Arbeiten schließlich abgebrochen. Da war der Schaden freilich schon angerichtet, der Ärger und das Unverständnis der betroffenen Lenker riesig.
Warum die Asfinag überhaupt an einem der stärksten Reisetage des Jahres Bodenmarkierungen durchführen wollte? Die Zeitfenster sind „sehr eng“, es müsse auch das Wetter mitspielen, so die Autobahngesellschaft.
Übrigens: Auch im heutigen Morgenverkehr kam es auf der A10 zu Verzögerungen. Diesmal wenigstens ohne zutun der Asfinag. Ein schwacher Trost für Salzburgs Autofahrer!
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