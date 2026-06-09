Stau-Chaos auf A10: Wer kommt auf solche Ideen?

Die Autobahngesellschaft Asfinag warnte vor dem verlängerten Fronleichnahm-Wochenende vor der Stau-Gefahr. Dass am Sonntag der Rückreiseverkehr stärker ausfallen würde, war keine Überraschung. Und dennoch: Mitten im Rückreiseverkehr hatte die Asfinag um 20.30 Uhr mit Markierungsarbeiten auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Werfen und Golling in Salzburg begonnen. Die Folge? Chaos! Natürlich auch auf den Ausweichrouten.