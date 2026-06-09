Salzburg als Erfolgsrezept für Giro-Held Gall

Mehr Training, weniger Rennen

Einen wichtigen Anteil am bislang größten Erfolg seiner Karriere sieht Gall auch in der Vorbereitung. Während er in der Vergangenheit mehr Rennen bestritt, setzte er heuer verstärkt auf Training. „Ich bin nur die UAE-Rundfahrt und Katalonien gefahren, dafür aber drei Höhentrainingslager. Das war sicher ein Grund für den Erfolg“, erklärte Gall. Zudem habe er die Intensität im Training noch einmal erhöht. „Ein paar Mal war ich schon am Limit und habe mich gefragt, ob es vielleicht zu viel war.“