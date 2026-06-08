Trump verliert Nerven und bricht Interview ab

Gastgeberin: „Ich bin nur eine Journalistin“

Auch Fragen zum Iran-Krieg, zu Atomwaffen und zu seinem Wahlkampfversprechen, die USA nicht in ausländische Kriege zu verwickeln, beantwortete der Präsident noch halbwegs geduldig. „Zunächst einmal, ich habe nicht garantiert, dass es keinen Krieg geben wird. Warum hätte ich sonst das stärkste Militär der Welt aufgebaut?“, sagte er und bezeichnete die Interviewerin dann als „eine große Liberale, eine große Progressive“, was in konservativen US-Kreisen als negativ gilt. Welker antwortete: „Nein, ich bin nur eine Journalistin.“