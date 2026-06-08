Trump verliert Nerven und bricht Interview ab

Die Partei von US-Präsident Donald Trump könnte im November bei den Zwischenwahlen ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren. In den Umfragen liegen die Demokraten vorn. Schon werden Betrugsvorwürfe laut. Trump behauptete in einem Interview am Wochenende, dass es bei den Vorwahlen in Kalifornien Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Als er dann auch die alten Wahlbetrugsvorwürfe aus dem Jahr 2020 wieder ins Spiel brachte, eskalierte das Gespräch.
Das Interview mit dem TV-Sender NBC war am Freitag auf einem Bauernhof in US-Bundesstaat Wisconsin aufgezeichnet worden, wo sich Trump mit Landwirten getroffen hatte. Als Kulisse dienten ein Traktor und Heuballen (siehe Video oben).
Der 79-jährige Staatschef ließ sich zunächst nicht von dem auf das Dach prasselnden Regen aus der Ruhe bringen, der die Tonaufnahme schwierig gestaltete. Als Gastgeberin Kristen Welker ihre Crew fragte, ob sie die Aufnahmen stoppen sollten, sagte Trump: „Nein, die Leute werden das schon verstehen, wir sind auf einer Farm.“
Gastgeberin: „Ich bin nur eine Journalistin“
Auch Fragen zum Iran-Krieg, zu Atomwaffen und zu seinem Wahlkampfversprechen, die USA nicht in ausländische Kriege zu verwickeln, beantwortete der Präsident noch halbwegs geduldig. „Zunächst einmal, ich habe nicht garantiert, dass es keinen Krieg geben wird. Warum hätte ich sonst das stärkste Militär der Welt aufgebaut?“, sagte er und bezeichnete die Interviewerin dann als „eine große Liberale, eine große Progressive“, was in konservativen US-Kreisen als negativ gilt. Welker antwortete: „Nein, ich bin nur eine Journalistin.“
Trump wurde ärgerlicher, als es um den von ihm vorgeschlagenen Entschädigungsfonds ging, der Menschen zugute kommen sollte, die seiner Meinung nach unter seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden zu Unrecht verfolgt wurden. „Ich liebe diese Idee, denn Leute wie Sie, die schmutzige Fake-News-Presse, die unaufrichtige Presse, Leute wie der dumme Biden (...), sie haben Leute zerstört“, sagte Trump.
Trump: „Sie sind entweder unaufrichtig oder dumm“
Schließlich eskalierte das Interview, als Trump seine unbelegte Behauptung wiederholte, die von ihm gegen Biden verlorene Präsidentschaftswahl im Jahr 2020 sei manipuliert gewesen. Von Welker aufgefordert, Beweise vorzulegen, erwiderte Trump: „Sie sind entweder unaufrichtig oder Sie sind dumm. Sie spielen ihnen in die Hände.“ „Tut mir leid. Lasst uns aufhören, denn ich habe genug. Vielen Dank, Darling“, erklärte der Präsident nach seiner Schimpftirade. Anschließend verließ er das Interview.
Welker sagte ihren Zuschauern am Sonntag, sie habe mit Trump noch einmal über die schlechten Wetterbedingungen während der Sendung gesprochen. Der Präsident habe zugestimmt, ihr ein weiteres Interview zu geben.
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