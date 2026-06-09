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Stillstand bei Flachau

Unfall verursachte neues Stau-Chaos auf der A10

Salzburg
09.06.2026 13:20
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach dem Stau-Wochenende und massivem Rückreiseverkehr geht es auf der A10 Tauernautobahn auch am Dienstag nur langsam voran. Gegen Mittag sorgte ein Verkehrsunfall kurz vor Flachau erneut für Stillstand in Richtung Norden.

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Wie das Rote Kreuz mitteilte, rückten die Rettungskräfte um 11.55 Uhr zu einem Einsatz auf auf der A10 bei Flachau aus. Bei dem Unfall wurden demnach zwei Menschen verletzt.

Binnen kürzester Zeit staute sich der Verkehr auf der Tauernautobahn bereits beinahe bis Flachauwinkl zurück. Warum es zu dem Unfall kam, war vorerst noch unbekannt. 

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