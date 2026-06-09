Ein Trio nimmt das Salzburger Unterhaus in Angriff

Gleich drei neue Klubs werden 2026/27 in den Spielbetrieb einsteigen. Am PSV-Platz hat Salzburg City eine Heimat gefunden. „Wir sind eine Freundesgruppe, die ursprünglich auf der Playstation einen Verein gegründet hat. Irgendwann kam dann die Idee, in der realen Welt einzusteigen“, lacht Präsident Daniel Messner, der selbst in Munderfing spielt. „Aber vielleicht kicke ich nächste Saison dann in unserem Verein. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen.“