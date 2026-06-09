Ein Trio nimmt das Salzburger Unterhaus in Angriff

Nach dem Saisonende richtet sich der Blick im Salzburger Unterhaus bereits auf die Zukunft. Der Fußballverband darf sich über gleich drei neue Vereine freuen: Salzburg City, die Mountain Movers und der SC Bischofshofen steigen 2026/27 neu in den Spielbetrieb ein.
Vergangenes Wochenende war in vielen Salzburger Unterhaus-Ligen der letzte Spieltag, die meisten Kicker befinden sich bereits in der Sommerpause. Doch die neue Saison wirft ihre Schatten bereits voraus und der Fußballverband darf sich über einen Vereinszuwachs freuen.
Gleich drei neue Klubs werden 2026/27 in den Spielbetrieb einsteigen. Am PSV-Platz hat Salzburg City eine Heimat gefunden. „Wir sind eine Freundesgruppe, die ursprünglich auf der Playstation einen Verein gegründet hat. Irgendwann kam dann die Idee, in der realen Welt einzusteigen“, lacht Präsident Daniel Messner, der selbst in Munderfing spielt. „Aber vielleicht kicke ich nächste Saison dann in unserem Verein. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen.“
Heuer haben wir in der Kleinfeldliga gespielt, jetzt wollen wir es auf dem großen Feld probieren
Sektionsleiter Christoph Jungwirth
Mit den Mountain Movers gibt’s ein weiteres neues Team in der Stadt. Auch dieses besteht aus einer Gruppe von Freunden. „Heuer haben wir in der Kleinfeldliga gespielt, jetzt wollen wir es auf dem großen Feld probieren“, erzählt Sektionsleiter Christoph Jungwirth. Daheim ist der christliche Klub (Jungwirth: „Der Glaube verbindet uns“) im Sportzentrum Mitte in Nonntal.
Mit dem SC Bischofshofen – dem Nachfolger des BSK – steigt ein dritter Verein nächste Saison ein.
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