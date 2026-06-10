Das heimische Kabinett ist so groß und teuer wie nie, manche Mitglieder sind verhaltensoriginell, doch der Rotstift wird nur bei allen anderen gezückt. Auch in der Gemeinde Wien geht bei einer wichtigen Verschlankung nichts weiter.
Österreich hat ein Ausgaben- und Schuldenproblem. Jeder Staatsbürger vom Baby bis zur 100-Jährigen steht – theoretisch – mit fast 60.000 Euro in der Kreide. Das gilt, wenngleich in deutlich kleinerer Dimension, auch für die Stadt Wien. Unsere Regierung spart überall, nur bei ihr selbst nicht:
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