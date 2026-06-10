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Rotstift nein Danke

Regierung spart überall, nur bei ihr selbst nicht

Wien
10.06.2026 05:00
Riesen-Kabinett in Zeiten des Rotstifts und längst sind nicht alle sind im Bild: Wir leisten uns ...
Riesen-Kabinett in Zeiten des Rotstifts und längst sind nicht alle sind im Bild: Wir leisten uns neben dem Kanzler 13 Minister und sieben Staatssekretäre.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Alexander Schönherr
Von Alexander Schönherr

Das heimische Kabinett ist so groß und teuer wie nie, manche Mitglieder sind verhaltensoriginell, doch der Rotstift wird nur bei allen anderen gezückt. Auch in der Gemeinde Wien geht bei einer wichtigen Verschlankung nichts weiter.

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Österreich hat ein Ausgaben- und Schuldenproblem. Jeder Staatsbürger vom Baby bis zur 100-Jährigen steht – theoretisch – mit fast 60.000 Euro in der Kreide. Das gilt, wenngleich in deutlich kleinerer Dimension, auch für die Stadt Wien. Unsere Regierung spart überall, nur bei ihr selbst nicht:

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