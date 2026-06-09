Austria Salzburg sucht einen neuen Stürmer

Kommende Woche startet Austria Salzburg in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Trotz mehrere Verlängerungen ist die eine oder andere Personalie noch vakant. Während man bei den Violetten von einem Abgang von Topspieler Denizcan Cosgun ausgeht, ist der Abgang von Daniel Bares bereits fix. Der Tscheche hat laut Vereinsangaben seine Zelte in Salzburg abgebrochen und ist aus seiner Wohnung ausgezogen. Der Stürmer befinde sich auf der Suche nach lukrativeren Angeboten.