Austria Salzburg sucht einen neuen Stürmer

Stürmer Daniel Bares verlässt Austria Salzburg nach nur einer Saison wieder. Laut Vereinsangaben hat der Tscheche seine Zelte in Salzburg abgebrochen. Damit brauchen die Violetten für die kommende Spielzeit einen neuen Torjäger. Bares schoss die Maxglaner im März zum 2:0-Derbysieg gegen Liefering.
Kommende Woche startet Austria Salzburg in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27. Trotz mehrere Verlängerungen ist die eine oder andere Personalie noch vakant. Während man bei den Violetten von einem Abgang von Topspieler Denizcan Cosgun ausgeht, ist der Abgang von Daniel Bares bereits fix. Der Tscheche hat laut Vereinsangaben seine Zelte in Salzburg abgebrochen und ist aus seiner Wohnung ausgezogen. Der Stürmer befinde sich auf der Suche nach lukrativeren Angeboten.
Für die Austria lief der 1,98 Meter große Angreifer in der abgelaufenen Saison 24 Mal in der 2. Liga auf. Neben drei Assists gelangen dem 27-Jährigen auch sieben Treffer, zwei davon beim 2:0-Derbysieg daheim gegen den FC Liefering im März.
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