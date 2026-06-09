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Spielertransfer bringt auch WAC einen Geldregen

Fußball National
09.06.2026 21:57
WAC und Boss Dietmar Riegler profitieren von einem Transfer.
WAC und Boss Dietmar Riegler profitieren von einem Transfer.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der Sommerfahrplan des WAC ist fix! Nur zwei Tage nach dem Trainingsstart steigt am 20. Juni schon das erste Testspiel gegen Radenthein. Während die Wolfsberger am Transfer eines Ex-Spielers mitverdienen, ist ein früherer Kicker der „Wölfe“ sogar bei der WM dabei. Und: Austria Klagenfurt startet am Montag mit Trainer Bobby Grubor in die Vorbereitung.

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Die Sommerpause ist für die WAC-Kicker fast schon wieder vorbei, am 18. Juni bittet Trainer Thomas Silberberger zur ersten Einheit der Vorbereitung auf die kommende Saison. Und schon zwei Tage später steigt das erste Sparring bei Unterligist Radenthein. Im Juli steht wieder ein Trainingslager in Maria Alm an.

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