Spielertransfer bringt auch WAC einen Geldregen

Der Sommerfahrplan des WAC ist fix! Nur zwei Tage nach dem Trainingsstart steigt am 20. Juni schon das erste Testspiel gegen Radenthein. Während die Wolfsberger am Transfer eines Ex-Spielers mitverdienen, ist ein früherer Kicker der „Wölfe“ sogar bei der WM dabei. Und: Austria Klagenfurt startet am Montag mit Trainer Bobby Grubor in die Vorbereitung.