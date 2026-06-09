So leben Menschen aus Westen wirklich in Russland

Im Winter überquerte Danil (Name wurde geändert) von Estland die Grenze nach Russland. Er war frohen Mutes, endlich sollte er wieder frei Russisch sprechen können, sagt der russische Este, der als Minderheit in dem EU-Land diskriminiert wurde. In einem Brief an Menschenrechtsaktivisten beschwert sich der 25-jährige Mann, dass Estland „begann, die russische Sprache in den Schulen zu verbieten“. Ohne die Sprachkenntnisse könne er am Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen und sich versorgen. Seine Zukunft sah er daher in Russland. Russische Influencer hatten ihm in den Sozialen Medien von prächtigen Karrierechancen erzählt. Ging sein Plan auf?