„Trump ist der Feind“
So leben Menschen aus Westen wirklich in Russland
Da hochqualifizierte Arbeitskräfte zunehmend Moskau den Rücken kehren und der Kreml immer mehr Männer durch den Krieg verliert, sollen auch Ausländer aus dem Westen mit großen Versprechen nach Russland gelockt werden. Vier Auswanderer erzählen, wie es ihnen dort ergangen ist.
Im Winter überquerte Danil (Name wurde geändert) von Estland die Grenze nach Russland. Er war frohen Mutes, endlich sollte er wieder frei Russisch sprechen können, sagt der russische Este, der als Minderheit in dem EU-Land diskriminiert wurde. In einem Brief an Menschenrechtsaktivisten beschwert sich der 25-jährige Mann, dass Estland „begann, die russische Sprache in den Schulen zu verbieten“. Ohne die Sprachkenntnisse könne er am Arbeitsmarkt nicht Fuß fassen und sich versorgen. Seine Zukunft sah er daher in Russland. Russische Influencer hatten ihm in den Sozialen Medien von prächtigen Karrierechancen erzählt. Ging sein Plan auf?
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