Polizei schnappte fünf Jungs und 30 Gramm Kokain

In der Nacht auf Dienstag fuhren Polizeistreifen zu einer Tiefgarageneinfahrt im Salzburger Stadtteil Lehen. Dort hielten sich Jugendliche auf, Suchtmittelgeruch wurde festgestellt. Die zivilen Beamten trafen dort dann auf fünf Personen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Daraufhin versuchten diese, die Tiefgarage über einen Notausgang zu verlassen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.