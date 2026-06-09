Polizei schnappte fünf Jungs und 30 Gramm Kokain

Die Polizei stellte mehrere Suchtmittel in der Stadt Salzburg sicher. Cannabis und Kokain waren in der Nacht auf Dienstag offenbar besonders beliebt. Fünf Personen versuchten noch, aus einer Tiefgarage im Stadtteil Lehen zu flüchten.
In der Nacht auf Dienstag fuhren Polizeistreifen zu einer Tiefgarageneinfahrt im Salzburger Stadtteil Lehen. Dort hielten sich Jugendliche auf, Suchtmittelgeruch wurde festgestellt. Die zivilen Beamten trafen dort dann auf fünf Personen im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Daraufhin versuchten diese, die Tiefgarage über einen Notausgang zu verlassen, berichtet die Polizei in einer Aussendung.
Die Beamten schafften es dennoch, die Personen anzuhalten sowie zu kontrollieren. Dabei stellte die Exekutive knapp 30 Gramm Kokain und eine geringe Menge Cannabiskraut sicher.
Cannabis wurde auch im Stadtgebiet Salzburgs bei einem 23-jährigen Flachgauer festgestellt. 38 Gramm Cannabiskraut sowie Suchtmittelutensilien hatte der Mann bei sich.
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