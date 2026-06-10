In den Herzen ihrer Lieben leben die Opfer weiter

„Von all meinen Nichten war sie mir die liebste“, erinnerte sich Onkel Adis Orascanin in einem „Krone“-Gespräch an Hanna. 15 Jahre, blühendes Leben, bei ihren Klassenkameradinnen überaus beliebt. „Sie war ein Mensch, der mit allen zurechtgekommen ist, den alle liebten.“ Hanna starb am 10. Juni 2015 beim Amoklauf in der Grazer Dreierschützengasse – so wie neun andere Schüler. Eine Lehrerin verlor im Grazer Uniklinikum den Kampf mit dem Tod. Das Mädchen fand in Bosnien ihre letzte Ruhe, an der Seite ihres Großvaters. „Das war auf Wunsch ihrer Mutter, denn Hanna und ihr Opa waren ein Team.“ Jetzt ist ihr Kinderzimmer in einer Grazer Wohnung leer.