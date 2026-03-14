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„Krone“-Test an Grenze

Slowenien: Günstiger Sprit, aber Käse als Luxusgut

Kärnten
14.03.2026 05:00
Tanken und sich dabei freuen? Die Spritpreise in Slowenien sind leicht zu verdauen.
Tanken und sich dabei freuen? Die Spritpreise in Slowenien sind leicht zu verdauen.(Bild: Elisabeth Nachbar)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

„Hvala za zaupanje“ oder „Danke für Ihren Einkauf“: Lohnt sich ein Slowenien-Ausflug fürs Tanken und Einkaufen? „Krone“-Redakteurin Elisabeth Nachbar machte den Test.

0 Kommentare

Zahlt es sich im wahrsten Wortsinn aus oder nicht? Das war die Frage der Fragen in der Kärntner „Krone“-Redaktion rund um die Spritpreis-Explosion in Österreich und den Tanktourismus in unsere Nachbarländer. Kein Problem für jene Redakteure, die es nicht weit zur Grenze haben – und ohnehin tanken und einkaufen müssen. Vom schönen Klopeiner See ging es deswegen in den Süden nach Prevalje, kurz nach dem Grenzübergang Grablach.

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