Slowenien: Günstiger Sprit, aber Käse als Luxusgut

Zahlt es sich im wahrsten Wortsinn aus oder nicht? Das war die Frage der Fragen in der Kärntner „Krone“-Redaktion rund um die Spritpreis-Explosion in Österreich und den Tanktourismus in unsere Nachbarländer. Kein Problem für jene Redakteure, die es nicht weit zur Grenze haben – und ohnehin tanken und einkaufen müssen. Vom schönen Klopeiner See ging es deswegen in den Süden nach Prevalje, kurz nach dem Grenzübergang Grablach.