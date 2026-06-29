So einen wie Nagelsmann gab‘s seit 1986 nicht mehr

Es ist ein spannender, vielleicht sogar historischer Tag für Julian Nagelsmann. Mit Anpfiff des Spiels Deutschland gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinale (heute 22.30 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) wird er etwas darstellen, was es seit 1986 nicht mehr gegeben hat.
Ja, Nagelsmann hat bereits viel erlebt in seiner Trainerkarriere. 2016 mutierte zum Cheftrainer des deutschen Bundesligisten TSG Hoffenheim. Da war er gerade einmal 29 Jahre alt. Es ging weiter zu RB Leipzig, Bayern München und ins Teamchef-Amt Deutschlands. Wo er immer noch jung ist. Und mit seinem Alter heute auch einen Rekord aufstellen wird.
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