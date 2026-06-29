Deshalb erlebt „KC“ eine Welle der Begeisterung

Kansas City strotzt vor WM-Euphorie! Gigantische Fan-Events, „Freibriefe“ für Bars – aber die kleinste Gastgeber-Stadt hat noch viel mehr Schmankerl zu bieten. Unsere WM-Cowboys, Sportchef Peter Moizi und Fotograf Sepp Pail, haben sich unter die Leute gemischt ...
Erstmals seit Spanien 1982 die Gruppenphase bei einer WM-Endrunde überstanden – kein Wunder, dass der rot-weiß-rote Anhang in Kansas City die Nacht zum Tag machte. Der Bürgermeister und die Stadtregierung haben bereits vor der WM-Endrunde positive Nachrichten für die Nachtschwärmer verkündet ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.