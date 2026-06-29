Deshalb erlebt „KC“ eine Welle der Begeisterung

Erstmals seit Spanien 1982 die Gruppenphase bei einer WM-Endrunde überstanden – kein Wunder, dass der rot-weiß-rote Anhang in Kansas City die Nacht zum Tag machte. Der Bürgermeister und die Stadtregierung haben bereits vor der WM-Endrunde positive Nachrichten für die Nachtschwärmer verkündet ...