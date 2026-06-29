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Wildtiere gefährdet

Kärnten wieder Schlusslicht beim Artenschutz

Kärnten
29.06.2026 07:00
In Kärnten landen sogar Biber auf der Speisekarte.
In Kärnten landen sogar Biber auf der Speisekarte.(Bild: Chris Martin Bahr_WWF)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Bundesland-Barometer stellt Kärnten ein schlechtes Zeugnis aus: Zu viele Tötungen, zu wenig Prävention, Kontrolle und Steuerung. Ein „Mitarbeits-Plus“ gibt es beim Umgang mit den Seeadlern.

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Seeadler, Biber, Fischotter, Luchs und Wolf haben es in Österreich nicht gerade leicht. Die Wildtiere sind geschützt und stehen gleichzeitig auf der Abschussliste vieler. Deswegen ist das Monitoring und das Management rund um den Artenerhalt Tierschützern besonders wichtig. Seit sechs Jahren sammelt der WWF Daten in Österreich. Seit 2020 wurden 1200 Tiere in Österreich getötet.

Zu wenig Prävention
Kärnten schneidet dabei besonders schlecht ab: Prävention gibt es nur in wenigen Fällen, Entnahmen aber einige. Beim Biber wurde das Entnahme-Kontingent mittlerweile auf 148 Tiere erhöht, beim Fischotter fehlt seit 2018 ein Managementplan. 55 Tiere dürfen im Jahr mit sogenannten „Conibear-Fallen“ getötet werden, die in vielen europäischen Ländern sogar verboten sind.

Auch Luchse sollten mehr Schutz erhalten.
Auch Luchse sollten mehr Schutz erhalten.(Bild: Hannes Wallner)

Umgang mit Seeadlern ist positiv
Auch bei Luchs und Wolf fehlen genaue Überwachungen der Population. Das größte Problem für die Tierschützer: Tiere kennen keine Grenzen und trotzdem gelten für alle Bundesländer unterschiedliche Regeln und Gesetze. „Gerade die Unterschiede zwischen den Bundesländern zeigen, warum es dringend eine bundesweit abgestimmte Strategie braucht, die das EU-Naturschutzrecht respektiert“, sagt WWF-Expertin Sarah Layendecker.

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Ein einziges „Mitarbeits-Plus“ gibt es für den Umgang mit Seeadlern. „Artenschutz ist möglich, wenn Monitoring, Schutzmaßnahmen und die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Wissenschaft und Naturschutz funktionieren.“

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