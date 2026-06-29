Kärnten wieder Schlusslicht beim Artenschutz

Seeadler, Biber, Fischotter, Luchs und Wolf haben es in Österreich nicht gerade leicht. Die Wildtiere sind geschützt und stehen gleichzeitig auf der Abschussliste vieler. Deswegen ist das Monitoring und das Management rund um den Artenerhalt Tierschützern besonders wichtig. Seit sechs Jahren sammelt der WWF Daten in Österreich. Seit 2020 wurden 1200 Tiere in Österreich getötet.