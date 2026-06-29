Ekel-Chats unter heimischen Schülervertretern

Es ist eine Chatgruppe, die wohl eigentlich eine interne Angelegenheit bleiben sollte. Zuzuordnen ist sie der ÖVP-nahen Schülerunion, der laut eigenen Angaben mit mehr als 30.000 Mitgliedern größten Schülerorganisation Österreichs. Seit 20 Jahren stellt die Union auch den Bundesschulsprecher, also das Sprachrohr für 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes. Eine Chatgruppe, in der sich aktuelle Mitglieder der Bundes- und Landesorganisationen der Schülerunion auch mit ehemaligen Mitgliedern austauschen können. Die Gruppe heißt „Zitate – Die Echten“.