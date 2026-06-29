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„Zutiefst bestürzend“

Ekel-Chats unter heimischen Schülervertretern

Österreich
29.06.2026 12:38
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Stefan Steinkogler

Es sind grauenhafte Chats, die der „Krone“ zugespielt wurden. Sie stammen aus einer internen Chatgruppe der größten Schülervertretung Österreichs, der Schülerunion. Die Rede ist von SS-Uniformen, Tieren, die leiden sollen. Der ukrainische Präsident wird mit einem „Viech“ gleichgesetzt, Frauen entwertet. Bei der Schülerunion zeigt man sich bestürzt – und zog Konsequenzen.

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Es ist eine Chatgruppe, die wohl eigentlich eine interne Angelegenheit bleiben sollte. Zuzuordnen ist sie der ÖVP-nahen Schülerunion, der laut eigenen Angaben mit mehr als 30.000 Mitgliedern größten Schülerorganisation Österreichs. Seit 20 Jahren stellt die Union auch den Bundesschulsprecher, also das Sprachrohr für 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler des Landes. Eine Chatgruppe, in der sich aktuelle Mitglieder der Bundes- und Landesorganisationen der Schülerunion auch mit ehemaligen Mitgliedern austauschen können. Die Gruppe heißt „Zitate – Die Echten“.

Eine der bedenklichen Aussagen in dem Chat.
Eine der bedenklichen Aussagen in dem Chat.(Bild: zVg)

Offenbar existiert sie, um Aussagen und Zitate von Mitgliedern zu sammeln und zu kommentieren. Wie viele Mitglieder die Gruppe hat, ist unklar. Nun werfen Screenshots aus jener Gruppe einen Schatten auf die Arbeit der Schülerorganisation. 

(Bild: Krone KREATIV/zVg, stock.adobe.com)
(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Menschenverachtend, rassistisch und frauenfeindlich
Es sind Chats, die auch der „Krone“ zugespielt wurden. Und die bei dem einen oder anderen wohl einen Brechreiz auslösen werden. „A Frau ohne Brüste is wertlos“, ist einer der frauenverachtenden Sätze, die laut „Krone“-Informationen bereits im Herbst 2025 in der Chatgruppe geteilt wurden. „I geh als SS-Offizier bei da party dann“ kann im besten Fall noch als geschmacklos bewertet werden.

Doch auch Ukraines Präsident Selenskyj bekommt sein Fett ab, indem er mit „Viechern“, also Tieren gleichgesetzt wird. In einem anderen Beitrag heißt es: „Desto mehr ein Tier leidet, desto besser schmeckt das essen...“. Ob Aussagen wie diese einer Schülervertretung würdig sind, scheint höchst fraglich. Zuhauf soll es offenbar sexistische, rassistische und menschenverachtende Äußerungen geben.

(Bild: zVg, Krone KREATIV)

Schülerunion findet Chats „zutiefst bestürzend“
Auf „Krone“-Anfrage reagierte der Pressereferent der Schülerunion, Jonas Pichlbauer: „Wir als Schülerunion Österreich distanzieren uns in aller Deutlichkeit von den veröffentlichten Nachrichten im Rahmen eines privaten Chats von einzelnen Funktionär:innen der Schülerunion Kärnten und verurteilen diese aufs Schärfste. Dieses Verhalten von Einzelpersonen ist nicht mit unseren Werten vereinbar und zutiefst bestürzend.“

Zitat Icon

Jene Personen, die verwerfliche Aussagen getätigt haben, haben ihre Funktion in der Schülerunion bereits zurückgelegt.

Jonas Pichlbauer, Pressereferent der Schülerunion

Sensibilisierungsworkshops und Richtlinien
Ab Kenntnis der Chats habe man Konsequenzen gezogen. „Jedes Mitglied dieser Chat-Gruppe, welches auch Mitglied unseres Vereins ist, wurde dazu verpflichtet, einen Sensibilisierungsworkshop zu besuchen“, so Pichlbauer. Seit Dezember 2025 gibt es jedenfalls Richtlinien für die Chatgruppe. Zusätzlich hätten jene Personen, die „verwerfliche Aussagen getätigt haben“, ihre Funktion in der Schülerunion bereits zurückgelegt. Laut „Krone“-Informationen befanden sich jedenfalls auch heutige Bundesvertreter in besagter Chatgruppe.

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