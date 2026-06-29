Großes Sparprogramm bei Kärntner Wirtschaftskammer

Kammerumlage sinkt

Denn diese kommen zu einem überwiegenden Teil aus der sogenannten „Kammerumlage 2“, die sich aus der Lohnsumme der beschäftigten Mitarbeiter eines Unternehmens berechnet. „Das Umlagenvolumen sinkt von 27,7 auf 22,5 Mio. Euro jährlich“, erklärt Mandl. „Mit einem ersten Schritt 2028 und voller Wirksamkeit ab 2030 entlasten wir damit die Kärntner Wirtschaft um 5,2 Mio. Euro pro Jahr.“ Das schlägt sich auf der anderen Seite in der Organisation der Kammer nieder.