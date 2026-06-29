Putin lehnt angeblichen Vorschlag aus Kiew ab

Er wertet den Vorstoß als Versuch, den Druck auf die ukrainischen Truppen entlang der Frontlinie zu reduzieren, da diese einen „katastrophalen Personalmangel“ hätten. Eine Rettung der Regierung in Kiew gehöre nicht zu den russischen Plänen, sagte der Machthaber weiter. Eine Stellungnahme der ukrainischen Regierung zu dem Vorschlag lag zunächst nicht vor. Wie berichtet, hatte Putin erst am Sonntag Probleme eingestanden. Es sei offensichtlich, dass Angriffe auf die kritische Infrastruktur allgemein und insbesondere auf die Energieinfrastruktur Probleme verursachen. Man beobachte einen gewissen Mangel, aber keinen kritischen, sagte Putin.