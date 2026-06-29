Nach der Hitze droht vielen nun „Gewitterasthma“

„Gewitterasthma“, international auch als „Thunderstorm Asthma“ bezeichnet, ist zwar selten, seine Auswirkungen können jedoch dramatisch sein. Weltweit bekannt wurde das Phänomen nach einem schweren Gewitter im australischen Melbourne im Jahr 2016. Damals mussten innerhalb eines Tages 3365 Menschen wegen akuter Atemwegsbeschwerden in Notfallambulanzen behandelt werden – fast siebenmal so viele wie an gewöhnlichen Tagen. 476 Patienten wurden stationär aufgenommen, acht Menschen starben.