Schweinskopf vor Tür: Verdächtiger ausgeforscht

Familie mehrmals Angriffen ausgesetzt

Die Familie sei in den vergangenen Jahren immer wieder Angriffen ausgesetzt gewesen, wie Orhan Gurcan von ADIF Innsbruck, der Vereinigung demokratischer Arbeiter aus der Türkei in Österreich erklärte. „Sie waren mehrmals bei der Polizei und wollten auch Kameras im Gang installieren, doch die Hausverwaltung erlaubt das nicht.“ Die Exekutive konnte frühere Vorkommnisse aus Datenschutzgründen weder bestätigen noch verneinen. Unter anderem wurden Autoreifen zerstört oder der Strom gekappt.