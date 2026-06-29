Polizei verhaftet Mafiaboss „Don Mico“ in Spanien

Schon zuvor in Spanien gefasst

Es ist nicht das erste Mal, dass Paviglianiti nach Spanien flüchtet und dort festgenommen wird. Bereits 1996 und 2021 war er dort gefasst worden. Nach seiner jeweiligen Freilassung setzte er seine Flucht fort und tauchte erneut unter. Im Juli 2022 wurde deshalb ein neuer europäischer Haftbefehl erlassen, der nun nach rund vier Jahren Flucht vollstreckt wurde.