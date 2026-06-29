Jahrelang flüchtig
Polizei verhaftet Mafiaboss „Don Mico“ in Spanien
Seit 2022 war der italienische Mafiaboss Domenico Paviglianiti – genannt „Don Mico“ – auf der Flucht. Jetzt wurde er in Spanien festgenommen. Die italienische Justiz wirft im zahlreiche Verbrechen vor.
Jahrelang hatten spanische und italienische Ermittler, unterstützt durch die Interpol-Einheit I-Can nach „Don Mico“ gefahndet. Sein Umfeld wurde im Zuge der international koordinierten Ermittlungsoperation überwacht, Reisen von Kontaktpersonen zwischen Italien und Spanien geprüft.
Zugriff vor Restaurant
Schließlich konnten die Fahnder den Aufenthaltsort des Gesuchten auf die spanische Ortschaft Soria, rund 200 Kilometer von Madrid entfernt, eingrenzen. Als der Mafiaboss ein Restaurant in verließ, schnappte die Falle zu. „Don Mico“ wurde festgenommen und soll bald nach Italien ausgeliefert werden.
Dem führenden Mitglied eines ‘Ndrangheta-Clans in der süditalienischen Provinz Reggio Calabria werden Mafia-Zugehörigkeit, Mord und Waffendelikte vorgeworfen. Domenico Paviglianti muss nach Angaben der Ermittler mehr als 19 Jahre Haft verbüßen. Schon mehrfach wurde er zu Haftstrafen und auch zu lebenslanger Haft verurteilt, die später in eine Strafe von 30 Jahren umgewandelt wurde. Hinzu kommen weitere rechtskräftige Urteile wegen Mordes und Drogenhandels.
Schon zuvor in Spanien gefasst
Es ist nicht das erste Mal, dass Paviglianiti nach Spanien flüchtet und dort festgenommen wird. Bereits 1996 und 2021 war er dort gefasst worden. Nach seiner jeweiligen Freilassung setzte er seine Flucht fort und tauchte erneut unter. Im Juli 2022 wurde deshalb ein neuer europäischer Haftbefehl erlassen, der nun nach rund vier Jahren Flucht vollstreckt wurde.
Die kalabrische ‘Ndrangheta soll derzeit die schlagkräftigste der großen italienischen Mafia-Organisationen sein. Die drei weiteren Gruppen sind die Camorra in Neapel, die Cosa Nostra in Sizilien und die kleinere Sacra Corona Unita in Apulien.
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